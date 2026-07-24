Μπορεί το Marvel's Wolverine να μας κάνει να ξεχάσουμε το GTA 6;

Αν υπάρχει μία εταιρεία που έχει αποφασίσει να μη μας αφήσει να πάρουμε ανάσα τους τελευταίους μήνες, αυτή είναι η Marvel.

Πρώτα έριξε το internet με το trailer του Avengers: Doomsday, ύστερα μας έδωσε μια πρώτη δυνατή γεύση από το Spider-Man: Brand New Day, που έρχεται σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες, και τώρα έσκασε το νέο story trailer του Marvel's Wolverine, για να μας θυμίσει γιατί το 2026 ανήκει στους superheroes.

Γιατί αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα trailer που βασίζεται στο αίμα, στα κομμένα άκρα και στη brutal δράση για να εντυπωσιάσει, αντιθέτως μάλιστα, η Insomniac αποφάσισε να μας δείξει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Το αν έχει ψυχή το παιχνίδι. Μαντέψτε, έχει άπειρη!

Αυτός είναι ο Wolverine που περιμέναμε

Τα προηγούμενα trailers είχαν ξεκαθαρίσει ότι το παιχνίδι δεν πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση, με τις λεπίδες του Logan να βγαίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη και τη βία να είναι από τα πρώτα πράγματα που τραβάνε την προσοχή.

Το νέο trailer όμως αλλάζει εντελώς προσέγγιση. Απολαύστε το:

Η δράση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα και τη θέση της παίρνει ένας κόσμος σκοτεινός, γεμάτος μυστήριο, ενοχές και χαρακτήρες που μοιάζουν να κουβαλούν το δικό τους βάρος.

Ο Logan δείχνει πιο βασανισμένος από ποτέ, αναζητώντας ξανά το παρελθόν του και προσπαθώντας να βάλει στη θέση τους κομμάτια μιας ζωής που ούτε ο ίδιος θυμάται ολοκληρωμένα. Και κάπως έτσι, το Marvel's Wolverine αρχίζει να θυμίζει περισσότερο ένα σκοτεινό θρίλερ με υπερήρωες παρά ένα ακόμα action game.

Η Insomniac φαίνεται ότι ξέρει ακριβώς τι κάνει

Όσοι έχουν παίξει τα Marvel's Spider-Man, ξέρουν ότι η Insomniac δεν βασίζεται μόνο στο εντυπωσιακό gameplay, καθώς βιώνουν ένα gameplay με εξίσου μεγάλη σημασία στους χαρακτήρες και στην αφήγηση. Το ίδιο, λοιπόν, δείχνει να συμβαίνει και εδώ.

Η Jean Grey δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ακόμη γνωστό όνομα των X-Men -λέγεται ότι θα είναι συναισθηματικό κέντρο της ιστορίας- ενώ απέναντι στον Logan θα βρεθούν μερικοί από τους πιο εμβληματικούς antagonists του, όπως ο Omega Red, η Lady Deathstrike, ο Bolivar Trask, αλλά και οργανώσεις όπως οι Reavers και το The Hand (θα το δούμε και στο Spider-Man: Brand New Day).

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το παιχνίδι διαδραματίζεται στο Earth-1048, το ίδιο σύμπαν με τα παιχνίδια Spider-Man της Insomniac. Κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις στο μέλλον (έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα δούμε κάποιον Spider-Man σε αυτό το videogame).

Η Marvel μάς έχει... κακομάθει

Αν το σκεφτείς, είναι εντυπωσιακό το σερί που "τρέχει" η Marvel. Το trailer του Avengers: Doomsday έσκασε σχεδόν από το πουθενά και έγινε μέσα σε λίγες ώρες το μοναδικό θέμα συζήτησης στα social media. Το Spider-Man: Brand New Day έρχεται για να συνεχίσει την ανοδική πορεία του πιο δημοφιλούς ήρωα της Marvel στους κινηματογράφους.

Την ίδια στιγμή, το X-Men '97 συνεχίζει να καθηλώνει τους συνδρομητές του Disney+, καιτώρα προστίθεται στη λίστα και το Marvel's Wolverine, που μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα από τα σημαντικότερα αποκλειστικά παιχνίδια που έχουμε δει στο PlayStation τα τελευταία χρόνια.

Δύσκολα θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερα ένας φίλος της Marvel.

Μπορεί να κοντράρει ακόμα και το GTA 6;

Εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε. Το GTA 6 εξακολουθεί να είναι το πλέον αναμενόμενο παιχνίδι της δεκαετίας και μάλλον τίποτα δεν πρόκειται να του στερήσει αυτόν τον τίτλο.

Από την άλλη όμως, αν υπάρχει ένα παιχνίδι που μπορεί να κάνει εκατομμύρια gamers να σταματήσουν για λίγο να σκέφτονται το Vice City και να αρχίσουν να μετρούν αντίστροφα για κάτι άλλο, αυτό είναι το Marvel's Wolverine.

Γιατί πλέον δεν μιλάμε απλώς για ένα παιχνίδι με τον Wolverine, αλλά για έναν τίτλο που δείχνει αποφασισμένος να αφηγηθεί την πιο σκοτεινή ιστορία που έχουμε δει ποτέ σε παιχνίδι της Marvel.

Και αν αληθεύουν όλα όσα λέει ο Kevin Feige, ότι η επόμενη φάση του MCU θα έχει στο επίκεντρο το Mutant Saga, τότε η μέθοδος «πρώτα videogame, ύστερα reboot» φαίνεται καλή στρατηγική για να προετοιμάσεις το νέο έδαφος. Μην ξεχνάμε, ο James Bond πριν προχωρήσει στο ολικό reboot, έβγαλε πρώτα 007: First Light, επανασυστήνοντας τον 007 σε μια κίνηση που ενδεχομένως να είναι σωτήριο για ένα τόσο μεγάλο franchise, όπως στην περίπτωση της Marvel, οι X-Men.