Ο Ταϊρίς Μαρτίν στην Μπαρτσελόνα

Σε μία πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μπαρτσελόνα, με την ομάδα της Καταλονίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν, μέχρι το 2027.

Ο 27χρονος άσος, ύψους 1,98 μ., αγωνίζεται κυρίως ως φόργουορντ, όμως μπορεί να καλύψει και θέσεις στην περιφέρεια, προσφέροντας πολυδιάστατες λύσεις στον προπονητή του.

Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε σε 60 παιχνίδια στο NBA, έχοντας 8,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 35,15% στο τρίποντο. Η κορυφαία του εμφάνιση ήρθε απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, όταν σημείωσε 30 πόντους με 8/10 τρίποντα.

Την επόμενη σεζόν κατέγραψε ακόμη 37 συμμετοχές με τους Νετς, πριν αποχωρήσει τον Φεβρουάριο και συνεχίσει στους Φιλαδέλφεια 76ερς. Στην τελευταία του ομάδα πριν από τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη είχε 2,2 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και μία ασίστ σε εννέα παιχνίδια.

Συνολικά, ο Μαρτίν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NBA με 122 συμμετοχές, έχοντας περάσει από τους Χοκς, τους Νετς και τους 76ερς.