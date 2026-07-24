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Ολυμπιακός: Νέα πρόταση της Ντουμπάι για τον Ουόκαπ - Η στάση των «ερυθρόλευκων»

Η Ντουμπάι επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά για τον Τόμας Ουόκαπ, όμως στον Ολυμπιακό παραμένουν αρνητικοί.

Ολυμπιακός: Νέα πρόταση της Ντουμπάι για τον Ουόκαπ - Η στάση των «ερυθρόλευκων»
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Η Ντουμπάι συνεχίζει την προσπάθειά της για την απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ, παρά το γεγονός ότι η πρώτη της πρόταση απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιμένει για τον έμπειρο γκαρντ, έχοντας ήδη καταθέσει πρόταση με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές προς τον ίδιο, που φτάνουν έως και τα 3 εκατ. ευρώ.

Η αρχική προσφορά προς τον Ολυμπιακό ανερχόταν στις 600.000 ευρώ, με το ποσό να προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, απορρίπτοντας άμεσα την πρόταση.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Ντουμπάι επέστρεψε με νέα, βελτιωμένη προσφορά, η οποία πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτή φαίνεται ικανή να αλλάξει τη στάση των Πειραιωτών, οι οποίοι δεν εξετάζουν την παραχώρηση του παίκτη με αυτά τα οικονομικά δεδομένα.

Στον Ολυμπιακό εξακολουθούν να υπολογίζουν τον Τόμας Ουόκαπ για τη νέα σεζόν. Παρότι ο ρόλος του ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η θέση της ομάδας παραμένει σταθερή και δεν υπάρχει πρόθεση να αποχωρήσει ο έμπειρος γκαρντ με μια πρόταση που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συλλόγου.

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