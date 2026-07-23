ΑΕΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις - Ανεβάζει… στροφές για τον χαφ

Η ΑΕΚ επιστρέφει από σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων στο Άπελντοορν, μετά την τετραήμερη άδεια που είχε προβλεφθεί εξαρχής στον προγραμματισμό του Μάρκο Νίκολιτς. Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, έπειτα από δύο ιδιαίτερα απαιτητικά στάδια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Το απόγευμα οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο, όπου τους περιμένει ένα απαιτητικό δεκαήμερο δουλειάς. Μέχρι στιγμής η ομάδα έχει συμπληρώσει 13 ημέρες προετοιμασίας, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κομβικό για την καλύτερη αφομοίωση της αγωνιστικής φιλοσοφίας του Σέρβου τεχνικού και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ενόψει των πρώτων επίσημων αναμετρήσεων.

Παράλληλα, η ΑΕΚ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις προσπάθειες για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα δημιούργησε σημαντικό κενό στον άξονα, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει ήδη ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν στη λίστα του, ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η απόκτηση ενός χαφ.

Όσον αφορά την περίπτωση του Κίνγκς Κάνγκουα, η υπόθεση παραμένει στάσιμη, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλειφθεί. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Χάποελ Μπερ Σεβά, δεν διαφαίνεται περιθώριο για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η ΑΕΚ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, αν μεταβληθούν οι συνθήκες, χωρίς όμως να είναι διατεθειμένη να περιμένει.

Πλέον, ο βασικός στόχος είναι η άμεση απόκτηση ενός μέσου, ο οποίος θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ολλανδία, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να αποκτήσει τον απαιτούμενο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.