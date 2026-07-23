· Βίρτους Μπολόνια

Η Βίρτους έκανε δικό της τον Τρεντ Φρέιζερ

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τρεντ Φρέιζερ.

Η Βίρτους έκανε δικό της τον Τρεντ Φρέιζερ
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Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρεντ Φρέιζερ. Ο 28χρονος γκαρντ (1,88 μ.) ξεκίνησε την καριέρα του από την ΚΚ FMP, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στην ABA League, όπου είχε κατά μέσο όρο 20,7 πόντους και 6,2 ασίστ ανά αγώνα.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, καταγράφοντας 12,7 πόντους, 2,0 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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