Εύκολα; Δύσκολα; Καλό ποδόσφαιρο; Μόνο με ουσία; Περνάς…

Αλαζονεία δεν χρειάζεται και όποτε υπάρχει πάντα πληρώνεται. Ακριβά κιόλας. Μην το πάμε και στο εντελώς αντίθετο άκρο όμως. Το παν είναι ο ρεαλισμός, να γνωρίζεις ποιος είσαι, τι μπορείς να κάνεις και να μην υποτιμάς τον εαυτό σου, χαμηλώνοντας τα στάνταρ σου απλά και μόνο επειδή πρέπει να αισθανθείς πως δεν θα υποτιμήσεις κάποιον.

Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγάλη ομάδα. Είναι αυτός που ορίζει την τύχη του. Πάκσι; Σπάρτακ Τρνάβα; ΤΣΣΚΑ; Όποιον αντίπαλο κι αν βάλουμε απέναντι από αυτούς που υπάρχουν. Το στάτους του «τριφυλλιού» ακόμη και μετά την ευρωπαϊκή απουσία και τις δύσκολες χρονιές που είχε, είναι τέτοιο που δεν σηκώνει συζήτηση.

Μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του Νίστρουπ. Πόσο υπομονή χρειάζεται ακόμη, γιατί δεδομένα θα χρειαστεί. Ειδικά μέχρι το σημείο που θα δούμε το σύνολο όπως το έχει προγραμματίσει ο Δανός τεχνικός και συνολικά το πλάνο που «τρέχει» η ΠΑΕ.

Αυτό δεν αλλάζει την ουσία του πράγματος: Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ορίζει την τύχη του. Καμία Πάκσι δεν θα μπορέσει έστω να σκεφτεί πως θα τον απειλήσει, στην περίπτωση που δεν δώσει το «τριφύλλι» σχετικό δικαίωμα.

Οι «πράσινοι» έχουν προσπαθούν να αλλάξουν ριζικά. Ποδοσφαιρικά και σε νοοτροπία. Αλλάζοντας τα όσα μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στον πάγκο και όχι μόνο. Οι μεταγραφές έγιναν γρήγορα και αποτελεσματικά ως τώρα.

Αυτό το ποσοστό συσπείρωσης που έχει επιτύχει να «πιάσει» ο Παναθηναϊκός, πριν καν αρχίσουν τα επίσημα ματς, δεν πρέπει για κανέναν λόγο να το ριψοκινδυνεύσει. Δεν περιμένει κανείς να… κρυφτεί η μπάλα στην εποχή που βρισκόμαστε. Η πρόκριση, όμως, είναι θέμα σεβασμού στην ίδια την προσπάθεια που συντελείται.

Ψυχρά αν το δούμε, ο Παναθηναϊκός οφείλει να συνεχίσει να ακολουθεί το δρόμο του, ακόμη κι αν έρθει κάποιο σοκ στην Ευρώπη. Θα είναι κρίμα για τον ίδιο του τον εαυτό, όμως, να μην κάνει αυτό που δεδομένα μπορεί. Και μάλιστα με άνεση.

Τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Για την πρώτη επίσημη παράσταση των «πράσινων» στη σεζόν 2026-27. Πρώτα απ’ όλα υγεία να έχουν όλοι και στο «τριφύλλι» και σε όλες τις ομάδες. Τα υπόλοιπα είναι θέμα μεταφοράς της δουλειάς που γίνεται καθημερινά.