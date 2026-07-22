Στη Νίκη Βόλου ο Γιάννης Σάλτας

Την ενίσχυση της κάτω από τα δοκάρια ολοκλήρωσε η Νίκη Βόλου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιάννη Σάλτα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Γιάννη Σάλτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2002 στα Μέγαρα, έχει ύψος 1.88 και σε ηλικία 8 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία του Ατρόμητου Αθηνών. Το 2021 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου, στην οποία παρέμεινε έως και το 2025, έχοντας πλούσιες παραστάσεις σε επίπεδο υποδομών, αλλά φυσικά και της πρώτης ομάδας, της οποίας αποτέλεσε μέλος.

Η περσινή χρονιά τον βρήκε να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, αρχικά φορώντας τα γάντια του για την ομάδα του Εθνικού Αστέρα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ιωνικό.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Γιάννη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».