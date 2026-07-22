Λίσι: «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν τον αγώνα»

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για τον ΠΑΟΚ που θέλει να παρουσιάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ιδιαιτερότητα του πρώτου αγώνα που είναι τόσο κρίσιμος:

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ματς για την ομάδα, το πρώτο επίσημο. Ήρθαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το challenge και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Για τη διαφορά θερμοκρασίας:

«Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά και για μας είναι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες».

Για τις αρκετές μέρες χωρίς αγώνα μετά το τελευταίο φιλικό:

«Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα».

Για το αν είναι... όπλο για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορεί να διαβαστεί με τις φετινές αλλαγές:

«Θεωρώ ότι έχουν μία εικόνα από τα φιλικά μας. Ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός με τους παίκτες του οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις».

Για την κατάσταση του Ελουστόντο και των νέων μεταγραφών:

«Όλοι οι παίκτες που πήραμε είναι έτοιμοι να παίξουν. Ο Αρίτζ είναι έτοιμος να παίξει και αναμένεται να δούμε αν θα επιλεχθεί για τον αγώνα».

Για το τι ΠΑΟΚ περιμένει με τι αρχές:

«Πρώτον θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ στο γήπεδο για 90 λεπτά, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν το παιχνίδι. Μία ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν».

Την πλευρά των ποδοσφαιριστών εκπροσώπησε ο Αντώνης Τσιφτσής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι γνωρίζει για τον Πονομαρένκο:

«Ξέρουμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για μένα δεν παίζει ρόλο τι λένε οι στοιχηματικές, όλα φαίνονται στο γήπεδο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση».

Για τις δυσκολίες του πρώτου αγώνα της σεζόν και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ:

«Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας ανεξαρτήτου τι θα συμβεί. Έχουμε δει τον αντίπαλο, είμαστε προετοιμασμένοι και θα πράξουμε το πλάνο μας στο γήπεδο. Όλα θα κριθούν στην Τούμπα, αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε ενόψει Τούμπας».

Για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα με τις μεταγραφές:

«Έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο με βίντεο. Τα νέα παιδιά όπως και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τη φιλοσοφία του κόουτς. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί έχουμε προπονηθεί αρκετά σκληρά. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι».