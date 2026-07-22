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Παναθηναϊκός: Δύο αρχηγοί με ξεχωριστή ιστορία 142 αγώνων

Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπριε οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκοί, με την εμπειρία και τις παραστάσεις τους να μετατρέπουν σε μονόδρομο την επιλογή τους!

Παναθηναϊκός: Δύο αρχηγοί με ξεχωριστή ιστορία 142 αγώνων
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Στέφανος Κοτσόλης και Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξαν τους αρχηγούς για τη νέα σεζόν του Παναθηναϊκού. Ανάμεσά τους υπάρχουν έξι ονόματα, το καθένα με τη δική του σημασία. Ο Τσέριν γιατί είναι απ’ τους παλαιότερους στην ομάδα, ο Κάτρης επειδή είναι το παιδί που προέρχεται απ’ τις «πράσινες» ακαδημίες, ο Τσιριβέγια λόγω του χαρακτήρα του και του ηγετικού του πνεύματος ειδικά με τους ισπανόφωνους, ενώ για ψυχολογικούς λόγους είναι και ο Ίνγκασον.

Οι δύο πρώτες επιλογές, όμως, δεν χρειάστηκαν ουσιαστικά κάποια επεξήγηση. Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια, είναι δύο ποδοσφαιριστές με παραστάσεις και εικόνες, τις οποίες δεν μπορεί να βρει κανείς εύκολα όχι μόνο στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά συνολικά στην ελληνική Super League.

Οι δυο τους ήταν σημεία αναφοράς για πολλά χρόνια σε δύο «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ιντερ και η Μίλαν. Εκεί, μάλιστα, φόρεσαν και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μαθαίνοντας σε αυτό το επίπεδο, τι θα πει η ευθύνη και η υποχρέωση του να ηγείσαι ενός γκρουπ ως αρχηγός.

Συνολικά έχουν 142 αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να φανταστεί κάποιος, όντας αρχηγοί των ομάδων τους. Ο Στέφαν Ντε Φράι έχει φορέσει το περιβραχιόνιο σε τρία κλαμπ, αλλά και στην Εθνική του ομάδα, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια μόνο στην ομάδα της καρδιάς του ως τώρα…

Ο Ντε Φράι υπήρξε σε 12 αγώνες αρχηγός της Ίντερ. Σε 1 ματς είχε το ρόλο αυτό στη Λάτσιο, ενώ σε 39 αναμετρήσεις ήταν «κάπτεν» της Φέγενορντ. Επίσης, φόρεσε για 3 φορές το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ολλανδίας.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια από την άλλη, ήταν πρώτος αρχηγός της Μίλαν για περίπου μια τριετία. Φορώντας με καμάρι το περιβραχιόνιο των «ροσονέρι» σε 87 αναμετρήσεις συνολικά.

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