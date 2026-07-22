· ΑΠΟΕΛ · Παναθηναϊκός

«Ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Σιώπης»

Ο Μανώλης Σιώπης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ, με την κυπριακή ομάδα να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Σιώπης»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μανώλης Σιώπης εξακολουθεί να ανήκει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ενδεικτική είναι η απουσία του από την αποστολή των «πράσινων» για την αναμέτρηση με την Πάκσι, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «meridiansports.com.cy», ο διεθνής Έλληνας μέσος βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ, με τους ανθρώπους του κυπριακού συλλόγου να έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωπος της ομάδας ταξίδεψε προκειμένου να προχωρήσει τις επαφές για τον 31χρονο χαφ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:26 ΣΠΟΡ

Οι πρωταγωνιστές μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

20:54 EUROLEAGUE

«Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Χεζόνια»

20:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλλων Πάτρας: Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της ΕΟΚ για τη wild card

20:34 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάντουνεν έως το 2028

20:10 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Υπάρχει πίεση, θέλουμε να νικήσουμε και τα δύο ματς»

20:09 EUROLEAGUE

Λάρκιν για Παναθηναϊκό: «Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν…»

20:01 SUPER LEAGUE

Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026/27

19:55 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς που θα δουν τον αγώνα»

19:29 SUPER LEAGUE

Άρης: Επίσημα στα «κιτρινόμαυρα» ο Τομ Ντέλε Μπασίρου

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μίλαν κρατά τον Μόντριτς μέχρι το 2027»

18:50 EUROPA LEAGUE

Προπονητής Ντιναμό Κιέβου: «Άλλαξε προπονητή και πλέον δεν είναι γνωστή η στρατηγική του ΠΑΟΚ»

18:24 SUPER LEAGUE

Ο ΟΦΗ κινείται για την επιστροφή του Αϊτόρ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας