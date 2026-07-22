«Ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Σιώπης»

Ο Μανώλης Σιώπης εξακολουθεί να ανήκει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ενδεικτική είναι η απουσία του από την αποστολή των «πράσινων» για την αναμέτρηση με την Πάκσι, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «meridiansports.com.cy», ο διεθνής Έλληνας μέσος βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ, με τους ανθρώπους του κυπριακού συλλόγου να έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωπος της ομάδας ταξίδεψε προκειμένου να προχωρήσει τις επαφές για τον 31χρονο χαφ.