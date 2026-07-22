Η Παρί ανακοίνωσε τον Μαξ Λεφέβρ για την τεχνική ηγεσία
Η Παρί γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαξ Λεφέβρ, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Σε μία νέα εποχή περνά η Παρί, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαξ Λεφέβρ ως νέου προπονητή της ομάδας.
Ο Γάλλος τεχνικός αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του καθήκοντα πρώτου προπονητή, έχοντας μέχρι πρότινος υπηρετήσει ως assistant coach στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς του NBA.
Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Πιερίκ Πουπέ, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη άμεσου συνεργάτη του. Ο έμπειρος προπονητής προέρχεται από τη Βιλερμπάν, όπου αποτέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου τα δύο τελευταία χρόνια.