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«Η Μίλαν κρατά τον Μόντριτς μέχρι το 2027»

Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μίλαν και τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς.

«Η Μίλαν κρατά τον Μόντριτς μέχρι το 2027»
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Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μίλαν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς.

Ο 40χρονος άσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος, ύστερα από την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην πρώτη του σεζόν με τη Μίλαν πραγματοποίησε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

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