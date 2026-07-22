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«Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Χεζόνια»

Ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι BC παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με τη MARCA. Δεν έχει λάβει ακόμη το προβλεπόμενο buy-out η Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Χεζόνια»
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Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού, με το ενδεχόμενο παραμονής του στην Ευρώπη να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής MARCA, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπολογίζει τον Κροάτη φόργουορντ στα πλάνα της για τη νέα σεζόν, μετά τις προσθήκες των Λουαού-Καμπαρό και Μίκαελ Γιάντουνεν. Ωστόσο, η «Βασίλισσα» δεν σκοπεύει να τον αφήσει να αποχωρήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, οι Μαδριλένοι δεν έχουν λάβει ακόμη το προβλεπόμενο buy-out για την αποδέσμευση του 31χρονου άσου, γεγονός που σημαίνει ότι τα δικαιώματά του εξακολουθούν να ανήκουν στη Ρεάλ. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του παίκτη φέρονται διατεθειμένοι να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ποσό της ρήτρας, ώστε να ολοκληρωθεί η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Την ίδια στιγμή, το όνειρο της επιστροφής στο NBA δεν έχει πάρει σάρκα και οστά. Ο έγκριτος Αμερικανός δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν αποκάλυψε πως υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες του «μαγικού κόσμου», όμως καμία πρόταση δεν κάλυψε τις οικονομικές απαιτήσεις του Χεζόνια.

Η MARCA επισημαίνει ότι μόνο σύλλογοι με πολύ υψηλό μπάτζετ μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της περίπτωσής του, κατονομάζοντας τον Ολυμπιακό και τη Ντουμπάι BC ως τις δύο ομάδες που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Κροάτη φόργουορντ.

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