Champions League: Βήμα πρόκρισης για την Ομόνοια

Η Ομόνοια Λευκωσίας επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι, αποτέλεσμα που ήρθε με τους Κύπριους να παίζουν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής για αρκετή ώρα. Έτσι έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο, μετά το πρώτο ματς του β’ προκριματικού στο Champions League.

Στα άλλα δύο ματς που έγιναν την Τετάρτη, η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε 1-0 της Κραϊόβα, ενώ η Εγκνατία και η Τσέλιε ήρθαν ισόπαλες 3-3.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Β' προκριματικού γύρου του Champions league:

Μιάλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 3-0

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0

Αραράτ (Αρμενία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 2-0

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 0-2

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-4

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 1-0

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία) 4-0

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)- Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 0-0

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-4

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)- Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) -Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-0

Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 3-3