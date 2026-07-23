Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/07) - «Βάλτε τις βάσεις

Ποδαρικό… στη νέα αγωνιστική σεζόν κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα… πέσουν στις «μάχες» των προκριματικών σε Conference League και Europa League, αντίστοιχα με το σύνθημα να… αναφέρει: «Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις» για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δίνει «Μάχη με τον χρόνο» θέλοντας να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία μεταγραφική κίνηση τις επόμενες ημέρες, ενώ στον Ολυμπιακό ο στόχος είναι η εύρεση «Μαέστρου που θα… δαγκώνει».