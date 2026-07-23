Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/07) - «Βάλτε τις βάσεις

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (23/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/07) - «Βάλτε τις βάσεις
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Ποδαρικό… στη νέα αγωνιστική σεζόν κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα… πέσουν στις «μάχες» των προκριματικών σε Conference League και Europa League, αντίστοιχα με το σύνθημα να… αναφέρει: «Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις» για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δίνει «Μάχη με τον χρόνο» θέλοντας να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία μεταγραφική κίνηση τις επόμενες ημέρες, ενώ στον Ολυμπιακό ο στόχος είναι η εύρεση «Μαέστρου που θα… δαγκώνει».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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