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Ολυμπιακός: Στο… μικροσκόπιο ο Μπλάνκο για τον άξονα

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Αντόνιο Μπλάνκο για τη μεσαία γραμμή, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι λόγω του υψηλού κόστους και του ενδιαφέροντος από άλλες ομάδες.

Ολυμπιακός: Στο… μικροσκόπιο ο Μπλάνκο για τον άξονα
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρακολουθεί την ισπανική αγορά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στη λίστα του είναι εκείνη του Αντόνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές.

Ο 26χρονος μέσος έχει τη δυνατότητα να καλύψει τόσο τη θέση του «6» όσο και του «8», προσφέροντας λύσεις σε διαφορετικούς ρόλους στον άξονα. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας, καθώς συγκεντρώνει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, ενώ οι οικονομικές απαιτήσεις για την απόκτησή του είναι ιδιαίτερα υψηλές.

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Ο Μπλάνκο προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Κάντιθ και Αλαβές, με την τελευταία να προχωρά στην αγορά των δικαιωμάτων του. Η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί το 50% των δικαιωμάτων του Ισπανού χαφ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027. Παράλληλα, στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.

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Για τον 26χρονο μέσο ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης η Μπέτις και η Οσασούνα, χωρίς όμως να μπορούν, μέχρι στιγμής, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Αλαβές.

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