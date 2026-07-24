Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/07) - «Όργια και Μαγεία»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (25/07).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/07) - «Όργια και Μαγεία»
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Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα αγωνιστική περίοδο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μια και αμφότεροι πήραν εκτός έδρας νίκες για τα προκριματικά του Conference League και του Europa League, αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία με «Όργια δημιουργίας» και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα τέρματα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε 3-2 της Ντιναμό Κιέβου με «Μαγεία Ντέλια».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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