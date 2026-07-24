Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/07) - «Όργια και Μαγεία»

Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα αγωνιστική περίοδο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μια και αμφότεροι πήραν εκτός έδρας νίκες για τα προκριματικά του Conference League και του Europa League, αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία με «Όργια δημιουργίας» και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα τέρματα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε 3-2 της Ντιναμό Κιέβου με «Μαγεία Ντέλια».

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