Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/07) - «Όργια και Μαγεία»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (25/07).
Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα αγωνιστική περίοδο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μια και αμφότεροι πήραν εκτός έδρας νίκες για τα προκριματικά του Conference League και του Europa League, αντίστοιχα.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία με «Όργια δημιουργίας» και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα τέρματα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε 3-2 της Ντιναμό Κιέβου με «Μαγεία Ντέλια».