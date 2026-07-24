Βόλος: Η αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας

Ο Βόλος ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την αποστολή της ομάδας να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το «χτίσιμο» του νέου συνόλου.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλών αναχώρησαν και έφτασαν την Πέμπτη (23/07) επί ολλανδικού εδάφους, όπου θα πραγματοποιηθεί το κύριο μέρος της προετοιμασίας πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ολλανδία, ο Βόλος θα δώσει σειρά δυνατών φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου ο προπονητής και το επιτελείο του να αξιολογήσουν την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα.

Οι αντίπαλοι των Θεσσαλών στα παιχνίδια προετοιμασίας θα είναι οι Γκρόνινγκεν, Καμπούρ και Χέρενφεϊν, ομάδες με διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ που αναμένεται να προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Η αποστολή

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Τζέκας, Τσερεβελάκης, Παπαστεργίου, Κρομύδας, Κάτσικας, Μύγας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Γκαραβέλας, Φάμπιο, Γρόσδης, Κόμπα, Τζόκα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Κύρκος, Λάμπρου, Ουρτάδο.