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Αποθέωση και βράβευση για Αλβέρτη, Διαμαντίδη και Μπατίστ (vid)

Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, οι άνθρωποι του τουρνουά βράβευσαν τα τρία «ιερά τέρατα» του «τριφυλλιού» για την προσφορά τους στο μπάσκετ.

Ηλίας Λαλιώτης

Αποθέωση και βράβευση για Αλβέρτη, Διαμαντίδη και Μπατίστ (vid)
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Μέσα σε ένα άκρως καταπράσινο και Παναθηναϊκό σκηνικό, στο κλειστό της Ρόδου, οι άνθρωποι του τουρνουά βράβευσαν κάποιους από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» για την τεράστια προσφορά τους στο μπάσκετ.

Ο λόγος για τους Φραγκίσκο Αλβέρτη, Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ οι οποίοι βραβεύτηκαν και αποθεώθηκαν.

Τα τρία «Ιερά Τέρατα» του Παναθηναϊκού είναι και πάλι μαζί στον Παναθηναϊκό και οι Ροδίτες φρόντισαν να τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους για όσα έχουν προσφέρει στο άθλημα.

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