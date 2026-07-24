Ανακοίνωσε Λεκούς ο Βόλος

Η ΠΑΕ Βόλος ενισχύθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του έμπειρου Γάλλου Κεντέν Λεκούς.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη θεσσαλική ομάδα, μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων, και αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Γάλλο αριστερού μπακ χαφ Quentin Lecoeuche.

Ο Quentin Lecoeuche αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Quentin Lecoeuche την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλοτσκ όπου κατέγραψε 29 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει σπουδαία καριέρα φορώντας μεταξύ άλλων τη φανέλα των Καέν, Σαραγόσα, Βαλενσιέν, Αζαξιό, Λοριάν.

Η ΠΑΕ Βόλος καλοσωρίζει τον Quentin Lecoeuche στην οικογένεια της.»