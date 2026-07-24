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Άρης: Πάει για το… μπαμ με Παλάσιος!

Ο Άρης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την τέταρτη μεταγραφή του καλοκαιριού, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει τα άκρα της επίθεσης.

Άρης: Πάει για το… μπαμ με Παλάσιος!
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Ο Άρης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της τέταρτης μεταγραφικής του κίνησης για το φετινό καλοκαίρι, με την ενίσχυση αυτή να αφορά για πρώτη φορά θέση εκτός της αμυντικής γραμμής.

Μέχρι στιγμής, το βάρος έχει πέσει κυρίως στα μετόπισθεν, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» προχώρησαν σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας, ο έμπειρος πρώην εξτρέμ του Λεβαδειακού βρισκόταν στη λίστα των επιλογών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς εκτιμήθηκαν τόσο η εμπειρία του όσο και η εξοικείωσή του με τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Παλάσιος μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης. Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα του Λεβαδειακού, κατέγραψε 36 συμμετοχές, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ. Η πρώτη του παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο καταγράφηκε το 2021, όταν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

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