Πρεμιέρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φινλανδία με πλήθος στοιχηματικών επιλογών

Το ένα μετά το άλλο αρχίζουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται η σέντρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φινλανδία.

Πρεμιέρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φινλανδία με πλήθος στοιχηματικών επιλογών
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Η δράση συνεχίζεται σε πολλά ακόμα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως στη Σουηδία, στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία και στη Νορβηγία,

Εκτός Ευρώπης παίζουν μπάλα αυτή την εποχή στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αμερική, το Μεξικό, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» «Βet Lock», & «Βet Builder Boost»*.

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix της Βουδαπέστης

Στη Formula 1 διεξάγεται το ενδέκατο Grand Prix της χρονιάς στη Βουδαπέστη. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο Εθνικότητα Νικητή Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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