Έκανε το καθήκον του με δύο γκολ αντί για πέντε και με ηγέτες Ντε Φράι, Καμαρά!

Αυτό έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός και το έκανε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 1-2. Η ομάδα του Νίστρουπ κέρδισε στην Ουγγαρία και μάλιστα έχασε πέντε μεγάλες ευκαιρίες, για να δώσει διαστάσεις στη νίκη του.

Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 23 Ιουλίου και με αυτά τα δεδομένα η ομάδα παρουσιάστηκε, όπως έπρεπε. Ηταν σοβαρή, συγκεντρωμένη για ένα μεγάλο διάστημα, είχε πλάνο και μπήκε διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Νίστρουπ ήξερε, ότι η Πάκσι πιέζει ψηλά και αποφάσισε να παίξει με μεγάλες μπαλιές του Πένια είτε στα άκρα, είτε στον Τετέι και το έκανε με επιτυχία. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο τέταρτο, που η Πάκσι πίεσε, αλλά δεν έκανε φάση και το τελευταίο 20λεπτο μετά το 1-2, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε την κατοχή στο υπόλοιπο διάστημα ο Νίστρουπ είδε μία ομάδα στο γήπεδο, που για τόσο νωρίς στην περίοδο έκανε αυτό, που έπρεπε.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις παίκτες. Ο Ντε Φράι στην άμυνα έδωσε μεγάλη σιγουριά, ήταν ηγετικός ,αμυντικά ήταν απροσπέλαστος και με την μπάλα στα πόδια βοήθησε πολύ στην δημιουργία.

Ο Καμαρά στην μεσαία γραμμή ήταν εγκεφαλικός με πάσες, που χτυπούσαν την άμυνα της Πάκσι και τον ίδιο να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, όταν η ομάδα αμυνόταν και να βοηθάει αμυντικά.

Ο Αντίνο πέτυχε ένα ωραίο γκολ με πλασέ, που έμοιαζε απλό, αλλά χάθηκαν τέτοια πλασέ χθες. Αυτός το έβαλε, ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα της Πάκσι και έδωσε και έτοιμο γκολ στον Τετέι, που το έχασε.

Από τις αλλαγές, που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο ξεχώρισε ο Κοντούρης, που έδωσε ενέργεια και τρεξίματα. Ο Γιάγκουσιτς ήταν εξαιρετικός, βοήθησε και δημιουργικά και ανασταλτικά, αλλά έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-3 και έπρεπε να δώσει την μπάλα δίπλα του στον Τετέι, που είχε απέναντι την κενή εστία.

Αυτή η έλλειψη ομαδικότητας στην τελική προσπάθεια φάνηκε και σε κάποιες άλλες φάσεις και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψει ο Νίστρουπ, διότι αν στο τέλος γινόταν από το πουθενά το 2-2 σήμερα θα μιλάγαμε για αυτή την φάση, που δεν έγινε το 0-3.

Ο Παναθηναϊκός είχε και άλλες τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες, τις δύο με τον Τετέι, μία με τον Κυριακόπουλο και την άλλη με τον Πελίστρι και σε αυτό χρειάζεται δουλειά στην εκτέλεση, διότι στα επόμενα παιχνίδια δεν θα έχει την πολυτέλεια, να χάνονται τόσες κλασικές ευκαιρίες.

Είναι βέβαια πολύ καλό, ότι η ομάδα μέσα από ένα πλάνο έβγαλε τόσες φάσεις και από την στιγμή, που θα συνεχίσει να το κάνει θα έρθουν και τα γκολ.

Τώρα στην ρεβάνς στο ΟΑΚΑ θέλει προσοχή, να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός σοβαρός, να φθάσει σε μία δεύτερη νίκη με περισσότερα γκολ αν γίνεται και να πάει με ψυχολογία στο επόμενο ματς. Και φυσικά να ικανοποιήσει και τον κόσμο, που καλοκαιριάτικα θα πάει στο γήπεδο.

*Η Πάκσι πέρυσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία. Καφενείο δεν είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανώτερος σε όλα. Οι Ούγγροι ήταν σκληρή ομάδα, έπαιζαν πολύ με σέντρες στα φορ τους και το γκολ, που έβαλαν ήταν αποτέλεσμα ενός εκπληκτικού πλασέ του φορ τους και όχι κάποιας αμυντικής αδράνειας. Ο Παναθηναϊκός αμυντικά ήταν καλός και αυτή ήταν η βάση της νίκης του.