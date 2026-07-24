Ρεάλ Μαδρίτης-Σέρχιο Γιουλ: Μια σχέση… ζωής που συνεχίζεται! (vid)

Ο Σέρχιο Γιουλ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδτίτης το μακρινό 2007 και από τότε μέχρι σήμερα δεν την έβγαλε ποτέ. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο και ο σύλλογος φρόντισε να το… γιορτάσει με ένα εξαιρετικό βίντεο στα social media.

Σε 20 σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ, ο Γιουλ έχει κατακτήσει συνολικά 29 τίτλους, μεταξύ των οποίων τρεις EuroLeague, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας, επτά Κύπελλα Ισπανίας και εννέα Super Cup.