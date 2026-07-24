· Αυστραλία

Μουντιάλ 2026: Σάλος με Αυστραλό διεθνή που βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης

Ο 22 χρόνων, Κρίστιαν Βολπάτο, συνελήφθη στο Σίδνεϊ δύο φορές μέσα στο ίδιο βράδυ για υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκε θετικός σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Μουντιάλ 2026: Σάλος με Αυστραλό διεθνή που βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης
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Το καλοκαίρι έμοιαζε ονειρικό για τον Κρίστιαν Βολπάτο. Ο 22χρονος συμμετείχε με την Αυστραλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και μάλιστα ήταν απ’ αυτούς ξεχώρισαν στη διοργάνωση. Αγωνιζόμενος σε 3 από τα 4 ματς των socceroos.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, όμως, ήρθαν τα άσχημα νέα. Ο νεαρός οδηγούσε πάνω απ’ το όριο ταχύτητας στο Σίδνεϊ. Φτάνοντας μέχρι και τα 109 χιλιόμετρα σε περιοχή με όριο τα 60. Συνελήφθη δύο φορές το ίδιο βράδυ για υπερβολική ταχύτητα.

Τα ακόμη χειρότερα, ήρθαν μετά τη σύλληψή του. Του έγινε έλεγχος για χρήση ουσιών και βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης.

Ο νεαρός αρνείται πως έκανε χρήση ναρκωτικών και πλέον αναμένεται το δεύτερο δείγμα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρώτη εξέταση, τότε θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα για τον ποδοσφαιριστή της ιταλικής Σασουόλο.

Μέχρι τώρα, το μόνο που συνέβη είναι να του αφαιρέσουν την άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Κάτι που φυσικά θα είναι το μικρότερο πρόβλημα για τον διεθνή Αυστραλό, αν διαπιστωθεί οριστικά πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

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