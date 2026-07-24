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Ο Λεμπρόν… καθυστερεί την απόφαση Χεζόνια

Αρκετές ομάδες της Euroleague περιμένουν να μάθουν την απόφαση του Μάριο Χεζόνια, με τον «Βασιλιά» να είναι ο λόγος της… καθυστέρησης.

Ο Λεμπρόν… καθυστερεί την απόφαση Χεζόνια
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Η αργοπορία στην απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς για την επόμενη σεζόν φαίνεται πως καθυστερεί την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική του απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την… αγορά του ΝΒΑ όσο και της Euroleague.

«Υπάρχει ένας τύπος στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή που ονομάζεται Μάριο Χεζόνια. Επιστρέφει από την Euroleague στο NBA. Ήταν μια επιλογή υψηλού ντραφτ πριν από αρκετά χρόνια. Τον κρατάει πίσω ο Λεμπρόν Τζέιμς. Λοιπόν, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν καθυστερεί μόνο τα έθιμα, αλλά καθυστερεί και τις δουλειές επειδή ο Μάριο περιμένει. Υπάρχουν μερικές από αυτές τις ομάδες, είτε πρόκειται για το Γκόλντεν Στέιτ, είτε για το Κλίβελαντ, κλπ., που απλώς περιμένουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να πάρει μια απόφαση. Ο Λεμπρόν Τζέιμς το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, είμαι σίγουρος», τόνισε ο Σαράνια.

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