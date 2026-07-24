Παναθηναϊκός: Τι ακολουθεί μετά τον Κάνγκουα – Η μεταγραφική συνέχεια και οι εκπλήξεις

Πριν αρχίσει η μεταγραφική περίοδος, ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ανάγκες για την ενίσχυσή του. Το «τριφύλλι» ήθελε δύο τερματοφύλακες, δύο στόπερ, μπακ και για τις δύο πλευρές, αμυντικό μέσο, κεντρικό μέσο και επιθετικό.

Μία εβδομάδα πριν το τέλος του Ιουλίου, οι «πράσινοι» απέκτησαν τον Πένια και ανανέωσαν τον δανεισμό του Τσάβες. Έφεραν τους Ντε Φράι-Φαν Ντρόνγκελεν στα στόπερ, τους Τσάπρα-Κρίστιανσεν στα μπακ. Ο Καμαρά σε ρόλο αμυντικού μέσου, ενώ συμφώνησε ο Κάνγκουα για το ρόλο του κεντρικού χαφ. Συν τον Ράστοντερ για την κορυφή στην επίθεση.

Ο Στέφανος Κοτσόλης, σε συνεννόηση με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, «έκλεισε» με γρήγορες κινήσεις τις πολλές μεταγραφές που χρειαζόταν το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνοντας ήδη τις προβλεπόμενες προσθήκες του «τριφυλλιού».

Όμως, αυτό σημαίνει πως ολοκληρώθηκε η ενίσχυση των «πράσινων»; Με τον Αύγουστο να είναι πάντα ο πιο δραστήριος μήνας μεταγραφικά, κάτι τέτοιο θα είναι τεράστια έκπληξη.

Από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει για το τι άλλο θα κάνει. Παρά τη συμφωνία με τον Κάνγκουα, είναι «ορθάνοιχτο» το ενδεχόμενο για επιπλέον προσθήκη στα χαφ. Με παίκτη επιπέδου και όχι απλά συμπληρωματικής λύσης.

Επίσης, μόνο απίθανο δεν θα είναι να υπάρξει επιπλέον κίνηση και στα στόπερ. Ειδικά αν προκύψουν αποχωρήσεις (Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν).

Παράλληλα, ο Νίστρουπ «τσεκάρει» τον Πελίστρι αυτό τον καιρό. Οπότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κινηθεί το «τριφύλλι» και για δεξιό εξτρέμ. Παίκτη που θα λογίζεται βασικότατη επιλογή και εκεί.

Συν τοις άλλοις, κανείς δεν πρέπει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έρθει μια πρόταση για ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού» και να προκύψουν νέα δεδομένα. Πάντως, αν και ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» σε εντυπωσιακό χρόνο τις προβλεπόμενες κινήσεις του, όλα δείχνουν πως θα έχει και συνέχεια στις μεταγραφές…