Μπουένο: «Η συνεργασία Ευρωλίγκας και NBA είναι ο δρόμος για την απογείωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ της EuroLeague Basketball και του NBA άφησε Ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπούενο, ο οποίος φιλοξενούμενος στο podcast “StreamTime Sports”, τοποθετήθηκε για το μέλλον του αθλήματος στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η σύμπλευση των δύο πλευρών αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την εκτόξευση των εσόδων και την εμπορική γιγάντωση του προϊόντος.

Ο Ισπανός παράγοντας ανέλυσε το όραμά του για τη σύμπλευση των δύο πλευρών, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ένα κοινό εγχείρημα θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το άθλημα στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Τσους Μπουένο:

Για τη νοοτροπία απέναντι στο NBA:

«Πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague αντιμετώπιζαν με καχυποψία οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Θεωρώ πως πρόκειται για λανθασμένη προσέγγιση. Όταν το NBA καταφέρνει να συγκεντρώνει δισεκατομμύρια δολάρια και επιδεικνύει τεράστια επιτυχία στη διαχείριση των επιχειρήσεών του, γιατί να το φοβόμαστε; Αντίθετα, οφείλουμε να διερευνήσουμε αυτή την προοπτική. Αν ο στόχος μας είναι ο διπλασιασμός των εσόδων μας, η σύμπραξη με το NBA αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο δρόμο. Ίσως να μην είναι ο μοναδικός, αλλά σίγουρα πρέπει να τον εξετάσουμε».

Για την έλευση του NBA Europe:

«Η είσοδός τους στην ευρωπαϊκή αγορά είναι δεδομένη και γνωρίζω πως η σχετική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ρυθμίζουν ακόμη ζητήματα που αφορούν τις πόλεις, τους χορηγούς και άλλες παραμέτρους, αλλά θα έρθουν. Ας είμαστε ανοιχτοί για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Αν δημιουργηθούν δύο ξεχωριστές διοργανώσεις, θα οδηγηθούμε σε ανταγωνισμό, κάτι που φέρνει κατακερματισμό της αγοράς. Πιστεύω πως είναι δική μου ευθύνη, από τη θέση που κατέχω, να αποτρέψω αυτόν τον διαχωρισμό και οφείλουμε να προσπαθήσουμε. Τελικά, κάτι θετικό θα προκύψει».

Για το πλάνο της συνεργασίας:

«Για μένα, το πιο απλό σενάριο είναι να συγκεντρώσουμε τις 13 ομάδες μας μαζί με τις πέντε ή έξι νέες αγορές που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Πρέπει να τις ενώσουμε όλες και να βγούμε από κοινού στην αγορά αναζητώντας συνεργάτες. Τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα μπορέσουν να αποζημιώσουν τους ανθρώπους που επενδύουν σε αυτή την προσπάθεια εδώ και 26 χρόνια, ενώ παράλληλα θα διαθέσουμε μέρος των χρημάτων για κεφάλαιο κίνησης και την ανανέωση της εικόνας μας. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος λειτουργίας στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας».

Για την εμπορική δυναμική του ευρωπαϊκού μπάσκετ:

«Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί απόλυτα στην ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης, απορροφώντας το 92% των συνολικών εσόδων, την ώρα που το μερίδιο του μπάσκετ περιορίζεται σε λιγότερο από 2%. Ωστόσο, αν το μπάσκετ διαθέτει το 10% της οπαδικής βάσης του ποδοσφαίρου, για ποιον λόγο να μην παράγουμε αξία στα MME που να πλησιάζει αυτό το ποσοστό; Σε μια συνολική αγορά 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί το μπάσκετ να μην αποφέρει 2,5 δισεκατομμύρια, αντί για τα λίγα εκατοντάδες εκατομμύρια που εισπράττει σήμερα; Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα».