ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ - Ο λόγος
Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε πως το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Σαμσουνσπόρ στην Ολλανδία θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου, έπειτα από σχετική απόφαση των τοπικών Αρχών.
Με απόφαση της Ολλανδικής αστυνομίας, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σαμσουνσπόρ (29/7, 18:00) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την «Ένωση» να ανακοινώνει πως δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο φίλαθλο κοινό και των δύο ομάδων.
Η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη ένα φιλικό αγώνα στο Άπελντορν, αυτό κόντρα στην Τσβόλε (26/7, 16;00), πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του βασικού σταδίου της προετοιμασίας με την αναμέτρηση κόντρα στους Τούρκους.
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία αύριο Σάββατο θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο.
Επίσης, έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών, ο φιλικός αγώνας με την Σάμσουνσπορ την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δε θα επιτραπεί η είσοδος σε φιλάθλους καμίας εκ των δύο ομάδων”.