ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ - Ο λόγος

Με απόφαση της Ολλανδικής αστυνομίας, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σαμσουνσπόρ (29/7, 18:00) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την «Ένωση» να ανακοινώνει πως δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο φίλαθλο κοινό και των δύο ομάδων.

Η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη ένα φιλικό αγώνα στο Άπελντορν, αυτό κόντρα στην Τσβόλε (26/7, 16;00), πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του βασικού σταδίου της προετοιμασίας με την αναμέτρηση κόντρα στους Τούρκους.

Αναλυτικά:

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία αύριο Σάββατο θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο.

Επίσης, έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών, ο φιλικός αγώνας με την Σάμσουνσπορ την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δε θα επιτραπεί η είσοδος σε φιλάθλους καμίας εκ των δύο ομάδων”.