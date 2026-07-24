· Φιλαδέλφεια 76ερς

«Βόμβα» στο NBA: Υπέγραψε στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Το σίριαλ για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ΛεΜπρόν Τζέιμς έλαβε και επίσημα τέλος, με τον βασιλιά να βρίσκει το νέο του... θρόνο, ο οποίος σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια είναι η Φιλαδέλφεια και οι Σίξερς.

«Βόμβα» στο NBA: Υπέγραψε στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ερρίφθη ο κύβος για τον επόμενο σταθμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς! Το σίριαλ ολοκληρώθηκε με τον Βασιλιά να μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια για να ηγηθεί των 76ερς.

Ο 41χρονος σταρ ήρθε σε πλήρη συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 8 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη για τη δεύτερη σεζόν.

Με αυτή τη μετακίνηση, ο «King James» προσθέτει ακόμα ένα κεφάλαιο στην τεράστια διαδρομή του στον μαγικό κόσμο του NBA. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Καβαλίερς το μακρινό 2003, ακολούθησε η τετραετία στους Χιτ (2010-2014), η επιστροφή στο Κλίβελαντ (2014-2018), ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα των Λέικερς, όπου αγωνιζόταν από το 2018.

Σε 23 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο ΛεΜπρόν μετράει 1.622 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια με εντυπωσιακούς μέσους όρους (26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 37.6 λεπτά).

Ακόμα πιο επιβλητική είναι η παρουσία του στα playoffs, όπου σε 302 παιχνίδια καταγράφει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά συμμετοχής.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αντβέρπ: Τα highlights από τη φιλική ήττα των «ερυθρόλευκων» στην Αμβέρσα (vid)

22:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

21:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό

21:38 EUROLEAGUE

«Κλείνει στη Μπαρτσελόνα ο Εμπουομάν»

21:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποκαλυπτικός Καραπαπάς: Τι είπε για Λιβάκοβιτς, Σάλιακα και ρόστερ

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαβορί για τον πάγκο της Ιταλίας ο Αντρέα Πίρλο

20:35 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος

20:03 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σε τελικό στάδιο η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ - Τι είπε ο Κώστας Καραπαπάς

19:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το φιλικό τεστ του Ολυμπιακού κόντρα στην Αντβέρπ

19:19 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης του Άρη ο Τολιόπουλος

19:02 NBA

ΛεΜπρόν: «Νόμιζα είχα τελειώσει όταν έληξε η σεζόν, έχω ακόμη πολλά να δώσω»

18:57 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας