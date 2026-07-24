Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό

Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε και γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Αντβέρπ στο «Bosuil Stadium», την δεύτερη συνολικά στα φετινά φιλικά προετοιμασίας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δυσκολεύτηκε αμυντικά και δημιουργικά, επιτρέποντας στους Βέλγους να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε τρία τέρματα στο τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα του, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο και τελευταίο φιλικό τεστ προετοιμασίας απέναντι στην Άλκμααρ (Σάββατο 25/07, 16:00), προτού ριχτούν στη μάχη των επίσημων υποχρεώσεων, αντιμετωπίζοντας τη Ναϊμέχεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πρώτη μεγάλη απειλή στο 10ο λεπτό, με τον Βαλένσια να βγαίνει τετ-α-τετ και να πλασάρει με το αριστερό, όμως ο Πόποβιτς αντέδρασε εντυπωσιακά παραχωρώντας κόρνερ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 15', ένα το λάθος του Κουτσίδη επέτρεψε στον Σόμερς να πάρει την μπάλα, να φύγει δεξιά και να σουτάρει από πλάγια θέση, με τον γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» να μπλοκάρει σταθερά.

Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε στο 26', όταν ο Φορτούνης πραγματοποίησε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε δύο αντιπάλους από τα αριστερά και σέντραρε με το αριστερό, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μαζεύει την μπάλα.

Αμέσως μετά, στο 27', η Αντβέρπ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Φίλη, ο Βάντεπλας έκανε το αριστερό πλασέ από το ημικύκλιο, όμως ο Πόποβιτς δήλωσε ξανά «παρών» και μπλόκαρε τη μπάλα.

Οι δύο ομάδες κατέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας με το 0-0 στα αποδυτήρια, δίχως να δημιουργήσουν την μεγάλη φάση στο παιχνίδι.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Ολυμπιακό με τον Φίλη στο 49' μετά από προσποίηση του Μαρτίνς να δοκιμάζει το σουτ, με την μπάλα όμως να περνάει άουτ. Στο 62' το σουτ του Ζέλσον μέσα από την περιοχή βρήκε στα σώματα των αμυντικών και κατέληξε κόρνερ.

Σε μια πολύ περίεργη φάση και κόντρα στη ροή του αγώνα η Αντβέρπ άνοιξε το σκορ στο 68'. Σέντρα του Ρέντερς, κακή απομάκρυνση των παικτών του Ολυμπιακού, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Σόμερς, ο οποίος έστειλε προ κενής εστίας τη μπάλα στα δίχτυα του Πόποβιτς για το 1-0.

Στο 74' οι Βέλγοι διεύρυναν το προβάδισμά τους, κάνοντας το 2-0. Η φάση ξεκίνησε από λάθος του Μπακούλα, με την άμυνα των «ερυθρόλευκων» να υποπίπτει σε αλλεπάλληλα σφάλματα. Ο Φερστράετεν έκανε το φοβερό δεξί σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, με τον Πόποβιτς να μην καταφέρνει να αντιδράσει, μην έχοντας καλό οπτικό πεδίο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Αντβέρπ έφτασε σε τρίτο γκολ, με τον Σόμερς να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα, κάνοντας το 3-0 με ωραίο πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 84' το σουτ του Μπακούλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Νοζάβα, χάνοντας την ευκαιρία να μειωθεί το σκορ.

Στο 87ο λεπτό η Αντβέρπ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0, όταν μετά από παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, ο Λουίς Ναρ βρέθηκε στην καρδιά της μικρής περιοχής, όμως το πλασέ του ήταν άστοχο, καταλήγοντας άουτ.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να καταγράφει την δεύτερη ήττα του στα φιλικά προετοιμασίας, μη καταφέρνοντας να βρει δίχτυα, παρουσιάζοντας έλλειψη δημιουργίας στο επιθετικό τρίτο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (80' Σάλιακας), Φίλης (71' Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80' Ζότα Σίλβα), Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71' Μασούρας).

Αντβέρπ: Νοζάβα, Τσουνασίμα, Αχόκα (71', Βαλένσια (45' Μεχία), Ντιέρξ (71' Βερστράετεν) , Ρέντερς, Βάντεπλας (66' Τουπένς) , Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά, Ιμπραχίμ (66' Ναρχ) .