Ολυμπιακός: Σε τελικό στάδιο η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ - Τι είπε ο Κώστας Καραπαπάς

Στην Αγγλία και τη Χαλ αναμένεται να μετακομίσει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε την Παρασκευή (24/7) στην Αθήνα για τις τελευταίες λεπτομέρειες, της μεταγραφής, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό έχουν ξεκινήσει ήδη το ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του.

Ο Τζολάκης, αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, έχοντας σημαντική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, με την κατάκτηση του Conference League το 2024 και του νταμπλ την επόμενη σεζόν. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 παιχνίδια.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, ο Ζοσέ Σα αποτελεί αυτή τη στιγμή τον διακαή πόθο και την απόλυτη προτεραιότητα για την εστία. Παρότι η υπόθεση του 33χρονου Πορτογάλου δεν έχει κλείσει ακόμα –και η αγορά εξετάζεται παράλληλα– το όνομά του φιγουράρει στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» λίστας.

Για την υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη μίλησε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, λέγοντας πως επιθυμία του παίκτη από την χρονιά της κατάκτησης του Conference League ήταν να αποχωρήσει για ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ενώ ανέφερε επίσης ότι η ομάδα των διευκόλυνε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα.

Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της ακαδημίας μας, είναι παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και εννέα χρόνια τώρα κάθε ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι’ αυτό απ’ ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Πέρυσι και πρόπερσι ο Κωνσταντής είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία. Σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή.

Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μία πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδας όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά, ούτε πουθενά αλλού.

Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταγραφής, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε με τη Ναϊμέγκεν. Συνεπώς στη θέση του Κωνσταντή θα αποκτηθεί ένας γκολκίπερ για το νούμερο 1. Αυτό βέβαια θα το πει το γήπεδο. Δεν θα πούμε ποτέ πως κάποιος είναι ο νούμερο ένα και κάποιος το δύο.

Ήδη βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ο Πόποβιτς. Το ποιος θα είναι ο ένα και ποιος ο δύο, θα το αποφασίσει το γήπεδο και οι ίδιοι οι τερματοφύλακες με την προσπάθειά τους».