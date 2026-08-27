Πού θα δείτε την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League
Ημέρα κλήρωσης για την ΑΕΚ, με την «Ένωση» να μαθαίνει σήμερα στην κλήρωση του Μονακό τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην League Phase του UEFA Champions League.
Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο παιχνίδι με τη Λέφσκι, επικρατώντας με 4-0 των Βουλγάρων στη Νέα Φιλαδέλφεια και «τσεκάροντας» πανηγυρικά το εισιτήριο για την League Phase του Champions League.
Η «Ένωση» επιστρέφει στο... κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από οκτώ χρόνια, ενώ παράλληλα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» θα συμμετάσχουν στη νέα μορφή της League Phase.
Στην κλήρωση του League Stage, ο «Δικέφαλος» θα συμμετάσχει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει συνολικά οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
Παράλληλα, θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/08) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας
1o Pot
- Μπάγερν Μονάχου
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Λίβερπουλ
- Ίντερ
- Μάντσεστερ Σίτι
- Άρσεναλ
- Μπαρτσελόνα
- Ατλέτικο Μαδρίτης
2ο Pot
- Μπορούσια Ντόρτμουντ
- Ρόμα
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Άστον Βίλα
- Πόρτο
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Κλαμπ Μπριζ
- Μπέτις
- Αϊντχόφεν
3ο Pot
- Φέγενορντ
- Λιλ
- Φενέρμπαχτσε
- Μπόντο/Γκλιμτ
- Νάπολι
- Λειψία
- Βιγιαρεάλ
- Σαχτάρ Ντόνετσκ
- Γαλατασαράι
4ο Pot
- Σλάβια Πράγας
- Στουτγάρδη
- ΑΕΚ
- Σλόβαν Μπρατισλάβας
- ΛΑΣΚ Λιντς
- Κόμο
- Λανς
- Βίκινγκ
- Σαμπάχ