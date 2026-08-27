Πού θα δείτε την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο παιχνίδι με τη Λέφσκι, επικρατώντας με 4-0 των Βουλγάρων στη Νέα Φιλαδέλφεια και «τσεκάροντας» πανηγυρικά το εισιτήριο για την League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» επιστρέφει στο... κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από οκτώ χρόνια, ενώ παράλληλα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» θα συμμετάσχουν στη νέα μορφή της League Phase.

Στην κλήρωση του League Stage, ο «Δικέφαλος» θα συμμετάσχει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει συνολικά οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Παράλληλα, θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/08) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας

1o Pot

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο Pot

Φέγενορντ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο Pot