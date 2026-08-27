Επικό! Το «Βασίλ Λέφσκι» βάφτηκε… γαλανόλευκο! Τρίτη ελληνική ομάδα στο ιστορικό γήπεδο της Σόφιας

Μετά τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, σειρά παίρνει ο ΟΦΗ στο ιστορικό «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας, με τους Κρητικούς να αντιμετωπίζουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο «Βασίλ Λέφσκι» στις 11 Αυγούστου, με τους «πράσινους» να επικρατούν 2-1 στην παράταση και να παίρνουν το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League.

Ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, η ΑΕΚ αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Ένωση θα αντιμετώπιζε τους Βούλγαρους στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ», τη φυσική έδρα της Λέφσκι. Ωστόσο, η UEFA άλλαξε την έδρα του πρώτου αγώνα λίγες ημέρες πριν από την έναρξή του.

Η αναμέτρηση στο «Βασίλ Λέφσκι» ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με την ΑΕΚ να παίρνει πανηγυρικά την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στη ρεβάνς της «Allwyn Arena», επικρατώντας με το εμφατικό 4-0.

Μέσα σε 16 ημέρες, το ιστορικό στάδιο της Σόφιας θα φιλοξενήσει και τρίτη ελληνική ομάδα, σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση.

Μετά τον Παναθηναϊκό για το Conference League και την ΑΕΚ για το Champions League, σειρά έχει ο ΟΦΗ, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι» για τα playoffs του Europa League.

Οι Κρητικοί έχουν ισχυρό προβάδισμα μετά το 3-0 στο «Παγκρήτιο Στάδιο» και θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη Βουλγαρία, διαμορφώνοντας το 3-0 στις ελληνοβουλγαρικές μονομαχίες στα φετινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ θέλει να καταφέρει ένα ακόμη επιτυχημένο πέρασμα από το «Βασίλ Λέφσκι», το οποίο έχει αποδειχθεί... γούρικο για τις ελληνικές ομάδες το φετινό καλοκαίρι.