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Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Πέντερσεν - Πότε «προσγειώνεται» ο Νορβηγός

Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Πέμπτης (27/08) ο Μάρκους Πέντερσεν για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Πέντερσεν - Πότε «προσγειώνεται» ο Νορβηγός
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Στην τελική… ευθεία μπαίνει η υπόθεση του Νορβηγού μπακ για τον Ολυμπιακό, αφού ο διεθνής άσος αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Πέμπτης (27/08) στην Αθήνα, ούτως ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για την απόκτησή του από την ομάδα του Πειραιά.

Ο 26χρονος άσος αναμένεται να «προσγειωθεί» στο «Ελ. Βενιζέλος» το βράδυ στις 22:50 με πτήση από την Ιταλία και συγκεκριμένα από το Μιλάνο. Αυτό σημαίνει πως από την Παρασκευή (28/08) θα αρχίσει ο… κύκλος των ιατρικών εξετάσεων και στην συνέχεια, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του Λιμανιού.

Όσον αφορά στην συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τορίνο, αυτή αναμένεται να φτάσει στα 8.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται στην γειτονική χώρα. Το συμβόλαιο του παίκτη με τους «ερυθρόλευκους» αναμένεται έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

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