Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι
Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της από την Τσέλσι.
Κάτοικος Νότιγχαμ θα είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Λίαμ Ντέλαπ, με την Φόρεστ να ανακοινώνει το «deal» με την Τσέλσι έναντι 52,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Άγγλος στράικερ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση της Νότιγχαμ, πλαισιώνοντας τους Κρις Γουντ και Ιγκορ Ζεσούς.
Την περσινή σεζόν, ο Ντελάπ κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργάνωσεις με απολογισμό δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1.601' αγωνιστικά λεπτά.