· Νότιγχαμ Φόρεστ

Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι

Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της από την Τσέλσι.

Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι
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Κάτοικος Νότιγχαμ θα είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Λίαμ Ντέλαπ, με την Φόρεστ να ανακοινώνει το «deal» με την Τσέλσι έναντι 52,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Άγγλος στράικερ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση της Νότιγχαμ, πλαισιώνοντας τους Κρις Γουντ και Ιγκορ Ζεσούς.

Την περσινή σεζόν, ο Ντελάπ κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργάνωσεις με απολογισμό δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1.601' αγωνιστικά λεπτά.

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