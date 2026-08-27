Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι

Κάτοικος Νότιγχαμ θα είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Λίαμ Ντέλαπ, με την Φόρεστ να ανακοινώνει το «deal» με την Τσέλσι έναντι 52,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Άγγλος στράικερ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση της Νότιγχαμ, πλαισιώνοντας τους Κρις Γουντ και Ιγκορ Ζεσούς.

Την περσινή σεζόν, ο Ντελάπ κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργάνωσεις με απολογισμό δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1.601' αγωνιστικά λεπτά.