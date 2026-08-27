«Συναγερμός» στην Τσεχία για συνύπαρξη οπαδών του Παναθηναϊκού, του Ερυθρού Αστέρα και της Χάιντουκ

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η αστυνομία της Τσεχίας ενόψει των σημερινών αναμετρήσεων στα ευρωπαϊκά Κύπελλα.

Συγκεκριμένα στη χώρα θα διεξαχθούν συνολικά τρία παιχνίδια, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε, τη Βικτόρια Πλζεν να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ οπαδοί της Χάιντουκ θα διελεύσουν στη χώρα με προορισμό την Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Ρακόβ.

Με σχετική ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως παρακολουθεί την κατάσταση.

Η ανακοίνωση:

«Από χθες παρακολουθούμε την κίνηση ομάδων ξένων οπαδών (Ελλάδα, Σερβία, Σκωτία και Κροατία) που κατευθύνονται στους σημερινούς αγώνες στην Τσεχία ή απλώς διέρχονται από τη χώρα με προορισμό την Πολωνία. Από ξένους συναδέλφους λάβαμε πληροφορίες που υποδηλώνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ ορισμένων από αυτές τις ομάδες λόγω μακροχρόνιας αμοιβαίας έχθρας. Γι' αυτό το λόγο παρακολουθούμε την κατάσταση προσεκτικά και αδιάλειπτα, και τα μέτρα μας ανταποκρίνονται στους απειλούμενους κινδύνους»