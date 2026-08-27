Εθνική Ελλάδας: Λιγότερα από 5 χιλιάδες εισιτήρια έχουν μείνει για τον «τελικό» με Ισπανία

Με φόντο ένα κατάμεστο Telekom Center Athens θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ανδρών την Ισπανία την προσεχή Δευτέρα (31/8, 19:00), με τον κόσμο να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στη «γαλανόλευκη».

Η ανταπόκριση των φιλάθλων ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα περισσότερα εισιτήρια για τη σημαντική αναμέτρηση εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα.

Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναμένεται να έχει στο πλευρό του ένα γεμάτο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση

«Λιγότερα από 4.800 εισιτήρια έχουν μείνει πλέον διαθέσιμα.

Η "γαλανόλευκη" έχει μπροστά της, τη διπλή πρόκληση για να μπει σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ, αντιμετωπίζοντας αύριο (28/8, 19.00) την Ουκρανία στη Ρίγα, και υποδεχόμενη αμέσως μετά τους Ίβηρες στο Telekom Center Athens, που θα γεμίσει με τα ελληνικά χρώματα, για να «σπρώξει» προς την επιτυχία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο κόσμος είναι #pantadipla και τα εισιτήρια αρχίζουν να εξαντλούνται, καθώς συνεχίζουν να πωλούνται με μεγάλη ταχύτητα και λιγότερα από 4.800 έχουν απομείνει διαθέσιμα προς τους φιλάθλους. Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να βρεθείτε κι εσείς στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του email eok-tickets@basket.gr, στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εισιτήρια.

Η Εθνική Ομάδα θα σας περιμένει στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου!»