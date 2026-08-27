Η «AS» αποθεώνει την ΑΕΚ: «Είναι νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

Η ΑΕΚ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στο Champions League, οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στη διοργάνωση, καθώς διέλυσε με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς των playoffs, μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό στην Allwyn Arena.

Η πρόκριση έστειλε την Ένωση στη League Phase του Champions League, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται πλέον για τους αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο της.

Η μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την Ισπανία. Η AS, σε αφιέρωμά της για την επιστροφή του Δικεφάλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αποθέωσε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αγωνιστική της εικόνα και στον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Μια νέα απειλή για τους μεγάλους βασιλιάδες της Ευρώπης. Η ΑΕΚ Αθηνών εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, διαλύοντας τη Λέφσκι Σόφιας, με έναν αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς να ανοίγει τον δρόμο. Ο Ούγγρος Βάργκα και ο Κροάτης Μάγερ ξεχώρισαν επίσης, σε μια εξαιρετική εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας.

Η σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Γιόβιτς. Μετά το δύο γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, χρειάστηκε μόλις 7 λεπτά για να βάλει την πρόκριση στο Champions League σε τροχιά, με μια εντυπωσιακή κεφαλιά, αντάξια ενός σπουδαίου σκόρερ. Στα 28 του χρόνια, ο Σέρβος θα έχει ξανά την ευκαιρία να λάμψει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές.

Η ΑΕΚ, όμως, δεν είναι μόνο ο Γιόβιτς. Η ομάδα του Νίκολιτς διαθέτει ένα άμεσο και επικίνδυνο στιλ παιχνιδιού, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που ανεβάζουν τις γραμμές τους και θέλουν να δώσουν έμφαση στις δυνατές μονομαχίες. Διαθέτει αρκετή ποιότητα και επιθετική ισχύ ώστε να κάνει την έκπληξη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ενώ παράλληλα δεν είναι ομάδα που επιτρέπει εύκολα φάσεις στην άμυνα.

Ισορροπία και σταθερότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ και την καθιστούν μια υπολογίσιμη δύναμη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο πλέον περιλαμβάνει αρκετές ομάδες ικανές να προκαλέσουν προβλήματα».