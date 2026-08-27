Παναθηναϊκός: Ο Πάντοβιτς προτάθηκε στην Κάντιθ σύμφωνα με τους Ισπανούς

Το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς έρχεται ξανά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά μέσω της ισπανικής αγοράς, καθώς η ιστοσελίδα «El Territorio» συνδέει τον 24χρονο επιθετικό με την Κάντιθ.

Η ισπανική ομάδα αναμένεται να αποχωριστεί τον 20χρονο Αργεντινό Χερόνιμο Ντόμινα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο αποχώρησης του Άλβαρο Γκαρθία Πασκουάλ. Σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσει και ο δεύτερος, η Κάντιθ θα χρειαστεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάντοβιτς φέρεται να είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουν προταθεί στους Ισπανούς για την κάλυψη του κενού.

Ο Σέρβος φορ, άλλωστε, δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Δανό έχει τοποθετηθεί στη λίστα των ποδοσφαιριστών που μπορούν να αποχωρήσουν.