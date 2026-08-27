Μεσογειακοί Αγώνες - Σκοποβολή: Αργυρό μετάλλιο στο τραπ από τον Χατζητσακίρογλου

Στον προκριματικό ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε ιδανικά (25/25) και παρέμεινε στους κορυφαίους μέχρι το τέλος του αγώνα. Κατετάγη στην δεύτερη θέση (121/125) ισόπαλος με τον Ισπανό, Αντρές Γκαρθία, ενώ στον αγώνα μπαράζ που ακολούθησε, ο Χατζητσακίρογλου αστόχησε και κατέλαβε την τρίτη θέση της κατάταξης. Ωστόσο, είχε ήδη πετύχει τον πρώτο στόχο, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα να αγωνιστεί για τα μετάλλια!

Ο Χατζητσακίρογλου πέτυχε το κορυφαίο σκορ του τελικού με είκοσι οκτώ (28) επιτυχίες, όσες και ο Ισπανός Γκαρθία. Τελικά η τελευταία βολή του προκριματικού, αυτή του μπαράζ που έκρινε τη σειρά εισόδου στον τελικό αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ήταν η βολή που έκρινε το χρώμα του μεταλλίου. Παρότι ολοκλήρωσαν τον αγώνα ισόπαλοι (28), ο Γκαρθία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Χατζητσακίρογλου το αργυρό.

Τι είναι το τραπ στη σκοποβολή

Το τραπ (trap) είναι ολυμπιακό αγώνισμα σκοποβολής πήλινου στόχου (πιάτων), στο οποίο οι αθλητές πυροβολούν κινούμενους δίσκους που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα από υπόγεια τάφρο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η τοποθεσία: Οι σκοπευτές κινούνται σε πέντε διαφορετικές θέσεις (βατήρες) κατά μήκος μιας γραμμής.

Η τάφρος: Βρίσκεται 15 μέτρα μπροστά από τους βατήρες και περιέχει μηχανές εκτόξευσης που στέλνουν τους δίσκους σε τυχαίες κατευθύνσεις και γωνίες (αριστερά, δεξιά ή ίσια).

Δικαίωμα βολής: Ο αθλητής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο φυσίγγια για κάθε πήλινο στόχο.

Επώμιση: Ο σκοπευτής καλεί τον δίσκο με το όπλο να είναι ήδη επωμισμένο (στην αγωνιστική του μορφή).