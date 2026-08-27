Στον Παναιτωλικό για δεύτερη φορά ο Γιουσούφ Μπάτζι

Παίκτης του Παναιτωλικού για δεύτερη φορά είναι και επίσημα ο Γιουσούφ Μπάτζι.

Ο Σενεγαλέζος «έδωσε» τα χέρια με τους Αγρινιώτες και εντάσσεται στην ομάδα ως δανεικός μέχρι τον Ιούνιο του 2027 από τη δανέζικη Άαρχους.

O 24χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, καταγράφοντας συνολικά 15 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1.031' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση των Αγρινιωτών:

Ο Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) παραχωρήθηκε εκ νέου από την Aarhus στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο γεννημένος στις 20.12.2001 Σενεγαλέζος επιθετικός (που έχει αγωνιστεί επίσης σε Casa Sports, Club Brugge, Stade Brestois, Royal Charleroi), αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό από τον περασμένο Ιανουάριο και θα συνεχίζει την τρέχουσα σεζόν.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!