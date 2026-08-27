· Παναιτωλικός

Στον Παναιτωλικό για δεύτερη φορά ο Γιουσούφ Μπάτζι

Έπειτα από ένα σύντομο διάλλειμα, ο Γιουσούφ Μπάτζι είναι και πάλι παίκτης του Παναιτωλικού, με τα «καναρίνια» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σενεγαλέζου στράικερ, υπό τη μορφή δανεισμού από την Άαρχους.

Στον Παναιτωλικό για δεύτερη φορά ο Γιουσούφ Μπάτζι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης του Παναιτωλικού για δεύτερη φορά είναι και επίσημα ο Γιουσούφ Μπάτζι.

Ο Σενεγαλέζος «έδωσε» τα χέρια με τους Αγρινιώτες και εντάσσεται στην ομάδα ως δανεικός μέχρι τον Ιούνιο του 2027 από τη δανέζικη Άαρχους.

O 24χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, καταγράφοντας συνολικά 15 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 1.031' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση των Αγρινιωτών:

Ο Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) παραχωρήθηκε εκ νέου από την Aarhus στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο γεννημένος στις 20.12.2001 Σενεγαλέζος επιθετικός (που έχει αγωνιστεί επίσης σε Casa Sports, Club Brugge, Stade Brestois, Royal Charleroi), αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό από τον περασμένο Ιανουάριο και θα συνεχίζει την τρέχουσα σεζόν.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!

https://www.instagram.com/p/Dciw70OMLw-/
COMMENTS
LATEST NEWS
17:44 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημα στην Αλ Ουάχντα ο Τσέριν

17:28 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα - «Ασημένιες» Λιόλιου και Μουρατίδου

17:27 SUPER LEAGUE

Στον Παναιτωλικό για δεύτερη φορά ο Γιουσούφ Μπάτζι

17:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Πάντοβιτς προτάθηκε στην Κάντιθ σύμφωνα με τους Ισπανούς

17:13 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες - Σκοποβολή: Αργυρό μετάλλιο στο τραπ από τον Χατζητσακίρογλου

16:55 CHAMPIONS LEAGUE

Η «AS» αποθεώνει την ΑΕΚ: «Είναι νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

16:28 MVP

Ο Daniel Craig πουλάει το αγαπημένο του αυτοκίνητο και το θέλουν όλοι

16:22 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Λιγότερα από 5 χιλιάδες εισιτήρια έχουν μείνει για τον «τελικό» με Ισπανία

16:09 CONFERENCE LEAGUE

«Συναγερμός» στην Τσεχία για συνύπαρξη οπαδών του Παναθηναϊκού, του Ερυθρού Αστέρα και της Χάιντουκ

15:54 GREEK BASKET LEAGUE

Στην προετοιμασία του Άρη ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς

15:35 CHAMPIONS LEAGUE

Μάγερ: «Champions League ερχόμαστε»

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας