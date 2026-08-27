Στην προετοιμασία του Άρη ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς

Την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έχει ξεκινήσει ο Άρης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φιλοδοξεί με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο σε μια καλή πορεία εντός και εκτός συνόρων.

Οι «κιτρινόμαυροι» ωστόσο αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα αυτή την περίοδο, ενώ οι διεθνείς παίκτες έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Κάπως έτσι για να καλυφθούν τα κενά ο Αντόνιο Βράνκοβιτς έχει κληθεί και θα ενισχύσει την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων».

Ο 29χρονος απόφοιτος του Duke είναι γιος του θρυλικού Στόγιαν, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία τόσο με τη φανέλα του Άρη, όσο και με αυτή του Παναθηναϊκού, κατακτώντας την EuroLeague το 1996 με τους «πράσινους».

Την περσινή σεζόν, ο Βράνκοβιτς αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα της Τσεντεβίτα, έχοντας κατά μέσο όρο 7.8 πόντους και 4.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.