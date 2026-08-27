· Άρης

Στην προετοιμασία του Άρη ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς

Την προετοιμασία του Άρη θα ενισχύσει ο γιος του θρυλικού Στόγιαν Βράνκοβιτς, Αντόνιο, καλύπτωντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στη γραμμή των ψηλών.

Στην προετοιμασία του Άρη ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έχει ξεκινήσει ο Άρης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φιλοδοξεί με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο σε μια καλή πορεία εντός και εκτός συνόρων.

Οι «κιτρινόμαυροι» ωστόσο αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα αυτή την περίοδο, ενώ οι διεθνείς παίκτες έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Κάπως έτσι για να καλυφθούν τα κενά ο Αντόνιο Βράνκοβιτς έχει κληθεί και θα ενισχύσει την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων».

Ο 29χρονος απόφοιτος του Duke είναι γιος του θρυλικού Στόγιαν, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία τόσο με τη φανέλα του Άρη, όσο και με αυτή του Παναθηναϊκού, κατακτώντας την EuroLeague το 1996 με τους «πράσινους».

Την περσινή σεζόν, ο Βράνκοβιτς αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα της Τσεντεβίτα, έχοντας κατά μέσο όρο 7.8 πόντους και 4.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:09 CONFERENCE LEAGUE

«Συναγερμός» στην Τσεχία για συνήπαρξη οπαδών του Παναθηναϊκού, του Ερυθρόυ Αστέρα και της Χάιντουκ

15:54 GREEK BASKET LEAGUE

Στην προετοιμασία του Άρη ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς

15:35 CHAMPIONS LEAGUE

Μάγερ: «Champions League ερχόμαστε»

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική κίνηση για τη Νότιγχαμ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ντέλαπ από την Τσέλσι

15:01 MUNDOBASKET

Ουεμπανιάμα: «Ακόμη κι αν είχαμε πάρει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά»

14:56 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Οι δώδεκα «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το ματς με την Ουκρανία

14:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Πέντερσεν - Πότε «προσγειώνεται» ο Νορβηγός

14:35 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στη Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

14:26 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οδηγίες για τους οπαδούς που θα βρεθούν στο Κράλοβε

14:17 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Δύο ερωτηματικά για Λίσι ενόψει της ρεβάνς

14:12 CHAMPIONS LEAGUE

Πού θα δείτε την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας