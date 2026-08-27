Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα - «Ασημένιες» Λιόλιου και Μουρατίδου

Η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Το νεότερο πλήρωμα από τα έξι του τελικού του αγωνίσματός τους, οι Ελληνίδες κωπηλάτριες κατάφεραν να χαρίσουν το πρώτο μετάλλιο στα ελληνικά κουπιά στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ξεκίνησαν δυναμικά εξαρχής, προσπάθησαν να κάνουν δυνατό φίνις στα τελευταία μέτρα και να περάσουν πρώτες, αλλά εν τέλει τερμάτισαν δεύτερες με χρόνο 7:12.05.

Το ελληνικό πλήρωμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος. Μετρούν από 4 μετάλλια φέτος σε διεθνείς διοργανώσεις, τρία από κοινού ως πλήρωμα και από ένα έκαστη σε διαφορετικό αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Μεξικανές Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές με χρόνο 7:10.02.

Οι Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία έκαναν απίστευτο φίνις και με χρόνο 7:14.90 «έκλεψαν» το χάλκινο μετάλλιο από τις Περουβιανές δίδυμες αδελφές Αλέσια και Βαλέρια Παλάσιος που βρίσκονταν στην 3η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας (07:19.13).