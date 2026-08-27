Παναθηναϊκός: Επίσημα στην Αλ Ουάχντα ο Τσέριν

Ο Άνταμ Τσέριν αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάχντα.

Ο 26χρονος μέσος ανήκε στο «τριφύλλι» την τελευταία τετραετία, μετρώντας 171 συμμετοχές με 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας με την ομάδα το 2024, ενώ έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα.

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, 42 στα Κύπελλα Ευρώπης και 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο Τσέριν ήρθε στους Πράσινους σε ηλικία 22 ετών και για μια τετραετία αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»