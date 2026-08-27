Άρης: Κάνει δικό του τον Ζαουί από την Μπαστιά

Μια σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Άρης, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαστιά για την απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικού Αλεξάντερ Ζαουί.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βγάλει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να φέρει στην Ελλάδα το νεαρό άσο από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να αγωνιστεί τόσο στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όσο και στο "10".

Μάλιστα, ο παίκτης αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τους «κιτρινόμαυρους».

Την περσινή σεζόν, ο Ζαουί κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της Κορσικής (13 βασικός), με δυο γκολ και δυο ασιστ σε 1.184' λεπτά συμμετοχής.