LIVE: Η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Τους αντιπάλους της στην League Phase του Champions League μαθαίνει σήμερα η ΑΕΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο μαγευτικό Μονακό.

Η «Ένωση» αφότου ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs επιστρέφει μετά από επτά χρόνια στο κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη νέα League Phase.

H Ένωση, όπως και όλες οι ομάδες, θα δώσουν 8 αγώνες. 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και όπως όλες οι ομάδες θα δώσουν συνολικά 8 αγώνες. 4 εντος και 4 εκτός έδρας, ενώ θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

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