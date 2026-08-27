LIVE: Η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
Παρακολουθήστε μέσα από το Onsports την κλήρωση της ΑΕΚ και συνολικά των 36 ομάδων που συμμετέχουν στην League Phase του UEFA Champions League.
Τους αντιπάλους της στην League Phase του Champions League μαθαίνει σήμερα η ΑΕΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο μαγευτικό Μονακό.
Η «Ένωση» αφότου ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs επιστρέφει μετά από επτά χρόνια στο κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη νέα League Phase.
H Ένωση, όπως και όλες οι ομάδες, θα δώσουν 8 αγώνες. 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και όπως όλες οι ομάδες θα δώσουν συνολικά 8 αγώνες. 4 εντος και 4 εκτός έδρας, ενώ θα κληρωθούν με 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.