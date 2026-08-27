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Η Μίλαν αποδέχθηκε την πρόταση της Γαλατασαράι για τον Λεάο - Η στάση του Πορτογάλου

Ο Ράφα Λεάο έχει την πρόταση στα χέρια του και σκέφτεται αν θα μετακινηθεί στην Τουρκία.

Η Μίλαν αποδέχθηκε την πρόταση της Γαλατασαράι για τον Λεάο - Η στάση του Πορτογάλου
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Ο Ράφα Λεάο φαίνεται πως βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Μίλαν, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ για τη νέα σεζόν. Την ίδια στιγμή, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει στα χέρια του μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση από την Τουρκία.

Η Γαλατασαράι κινήθηκε δυναμικά για την απόκτησή του και κατέθεσε πρόταση ύψους 45 εκατ. ευρώ, ποσό που οι «ροσονέρι» φέρονται να έχουν κάνει αποδεκτό.

Πλέον, το βάρος πέφτει στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα αφήσει το Μιλάνο για να συνεχίσει την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική ομάδα προσφέρει στον Λεάο 10-12 εκατ. ευρώ ετησίως, σε μια ακόμη κίνηση που επιβεβαιώνει την πρόθεση των συλλόγων της χώρας να προσελκύσουν μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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