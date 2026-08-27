Κύπελλο Ελλάδας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρεμιέρας της League Phase

Η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας έβαλε πλέον σε σειρά και το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της League Phase, με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου να μπαίνουν από νωρίς στη μάχη.

Ο κάτοχος του τροπαίου ΟΦΗ έχει μπροστά του απαιτητική αποστολή, καθώς θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση στην Τούμπα έχει οριστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 22:15.

Την ίδια ημέρα θα αγωνιστούν και οι άλλοι δύο «μεγάλοι» της Αθήνας. Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Νέστο Χρυσούπολης στις 17:00, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet στις 20:00.

Η αυλαία για τους «πράσινους» θα ανοίξει μία ημέρα αργότερα. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο του παιχνίδι στη φετινή διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

17:30 Μαρκό – Κηφισιά

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

19:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου