Νέα επίθεση UEFA σε FIFA: «Οι διοργανώσεις δεν είναι προς πώληση – Χρειάζεται νέα ηγεσία»

Νέα... μετωπική επίθεση στη FIFA εξαπέλυσε η UEFA, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των ευρωπαϊκών εθνικών ομοσπονδιών στο Μονακό, στο περιθώριο των κληρώσεων των διοργανώσεων της σεζόν 2026/27.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποτυχημένη προσπάθεια του προέδρου της FIFA να πουλήσει μερίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε εξωτερικούς επενδυτές. Οι εκπρόσωποι έκαναν λόγο για σοβαρή έλλειψη κρίσης και κατάχρηση εξουσίας, υποστηρίζοντας πως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη προς την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η UEFA ζητά, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του FIFA Forward Enterprise, με πλήρη πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και τις επικοινωνίες, ξεκαθαρίζοντας πως η FIFA δεν μπορεί να ερευνά τον εαυτό της.

Παράλληλα, το μήνυμα της ευρωπαϊκής πλευράς είναι σαφές: το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται νέα ηγεσία, ενώ σε περίπτωση που ο σημερινός πρόεδρος διεκδικήσει νέα θητεία, η UEFA θα συνεργαστεί με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες για την ύπαρξη αξιόπιστης εναλλακτικής επιλογής.

Την ίδια στιγμή, η FIFA επιβεβαίωσε γραπτώς ότι το FIFA Forward Enterprise έχει «αμετάκλητα και οριστικά αποσυρθεί» και δεν πρόκειται να επανέλθει με διαφορετική μορφή ή ονομασία.

Μετά τη συγκεκριμένη δέσμευση, η UEFA αποφάσισε προσωρινά να αναστείλει την απόφαση για αποχώρηση των ευρωπαϊκών ομάδων από διοργανώσεις της FIFA την επόμενη σεζόν, μεταξύ άλλων από τα Παγκόσμια Κύπελλα U20 Γυναικών, U17 και U17 Γυναικών. Ωστόσο, προειδοποίησε πως η στάση της μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η UEFA τόνισε ακόμη πως τα αναπτυξιακά κονδύλια της FIFA ανήκουν στις εθνικές ομοσπονδίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία προσωπικής ή πολιτικής επιρροής.

«Οι διοργανώσεις της FIFA δεν είναι προς πώληση. Ούτε και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα της UEFA, η οποία ζητά η Παγκόσμια Ομοσπονδία να λειτουργεί ξανά ως θεσμός που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι ως εργαλείο ατομικής εξουσίας.